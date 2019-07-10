В среду, 10 июля, в Москве проходит встреча премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведва, а также лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука, пишет РИА Новости.

"Диалог между партиями РФ и Украины свернут, это неправильно, поддерживаем желание "Платформы за жизнь" его возобновить", - заявил Медведев в московском офисе партии "Единая Россия". Он добавил, что Россия "пока не получила внятных сигналов о том, какой курс будет проводить Зеленский" и ждет выборов в Раду.

Во встрече также принимают участие сопредседатель партии Вадим Рабинович и член политсовета Тарас Козак.

Напомним, что националисты под Офисом президента требуют не вести переговоров с Россией.

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