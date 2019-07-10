В четверг, 11 июля, в Украине ожидается прохладная дождливая погода, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики уточняют, что в ночь на 11 июля на большей территории страны дождя не будет. Он накроет Украину уже в дневные часы. Температура ночью +8-13 градусов, днем - до +17-22. В южной части ночью +11-16, днем +21-26 градусов. В Карпатах - дожди, температура ночью +2-7, днем +6-11 градусов.

Прогноз погоды на среду, 11 июля, в городах Украины:

Ужгород – + 26 ... + 28

Львов – + 25 ... + 27

Ивано-Франковск – + 26 ... + 28

Тернополь – + 24 ... + 26

Черновцы – + 25 ... + 27

Хмельницкий – + 25 ... + 27

Луцк – + 24 ... + 26

Ровно – + 26 ... + 28

Житомир – + 26 ... + 28

Винница – + 26 ... + 28

Одесса – + 30 ... + 32

Николаев – + 32 ... + 34

Херсон – + 33 ... + 35

Кропивницкий – + 26 ... + 28

Черкассы – + 25 ... + 27

Чернигов – + 26 ... + 28

Суммы – + 27 ... + 29

Полтава – + 26 ... + 28

Днепр – + 29 ... + 31

Запорожье – + 31 ... + 33

Донецк – + 31 ... + 33

Луганск – + 30 ... + 32

Харьков – + 30 ... + 32

Киев – + 26 ... + 28

Ранее "Страна" писала о том, что второй месяц лета в Киеве стартовал сразу с двух температурных рекордов.

Также мы сообщали, что в степном Крыму метеорологи зафиксировали рекордную жару.