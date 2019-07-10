Четверг в Украине будет прохладный и дождливый. Карта погоды
В четверг, 11 июля, в Украине ожидается прохладная дождливая погода, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Фото: facebook.com
Синоптики уточняют, что в ночь на 11 июля на большей территории страны дождя не будет. Он накроет Украину уже в дневные часы. Температура ночью +8-13 градусов, днем - до +17-22. В южной части ночью +11-16, днем +21-26 градусов. В Карпатах - дожди, температура ночью +2-7, днем +6-11 градусов.
Прогноз погоды на среду, 11 июля, в городах Украины:
Ужгород – + 26 ... + 28
Львов – + 25 ... + 27
Ивано-Франковск – + 26 ... + 28
Тернополь – + 24 ... + 26
Черновцы – + 25 ... + 27
Хмельницкий – + 25 ... + 27
Луцк – + 24 ... + 26
Ровно – + 26 ... + 28
Житомир – + 26 ... + 28
Винница – + 26 ... + 28
Одесса – + 30 ... + 32
Николаев – + 32 ... + 34
Херсон – + 33 ... + 35
Кропивницкий – + 26 ... + 28
Черкассы – + 25 ... + 27
Чернигов – + 26 ... + 28
Суммы – + 27 ... + 29
Полтава – + 26 ... + 28
Днепр – + 29 ... + 31
Запорожье – + 31 ... + 33
Донецк – + 31 ... + 33
Луганск – + 30 ... + 32
Харьков – + 30 ... + 32
Киев – + 26 ... + 28
Ранее "Страна" писала о том, что второй месяц лета в Киеве стартовал сразу с двух температурных рекордов.
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