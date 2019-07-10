Чернобыльская зона отчуждения должна перестать быть символом коррупции и нарушений закона, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Интерфакс-Украина.

"Это и взятки, которые берут с туристов, и нелегальный вывоз металлолома, и использование природных ресурсов. Все это мы очень скоро прекратим", - сказал он в среду во время посещения ЧАЭС. Зеленский отметил, что сегодня этой территории Украины нужно дать новую жизнь. "До сих пор Чернобыль был негативной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Мы должны превратить нашу проблему в наше преимущество", - считает он.

Президент отметил, что Чернобыльская зона - уникальное место на планете, где природа восстанавливается после мировой техногенной катастрофы. "Мы должны показать это место миру- ученым, экологам, историкам, туристам", - сказал он.

Напомним, что на ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг над четвертым блоком, которого должно хватить на 100 лет.

Также читайте о том, что Чернобыльская АЭС в прошлом году объявила тендер на строительство нового укрытия на 4 млрд грн.