На вопрос о том, какие проблемы являются важнейшими для Украины, почти половина украинцев ответили "коррупция в государственных органах". Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 12-23 июня.

Социологи попросили у респондентов назвать три проблемы из предложенных, которые являются важнейшими для Украины. 48% опрошенных признались, что их тревожит коррупция в государственных органах. Второе место в рейтинге заняли военные действия на Донбассе - 45%.

Дальше проблемы распределились так: рост цен - 31%, безработица - 30%, низкий уровень производства и социальная защита бедных - 18% и 17%.

Данные опроса группы "Рейтинг"

Отношения с Россией и аннексия Крыма волнует 10 и 3% граждан соответственно. А статус русского языка назвали личной проблемой только 1% респондентов.

Опрос проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом личного интервью у респондентов дома. В нем приняли участие 2400 человек старше 18 лет.

Ранее "Страна" приводила результаты опроса, в котором отображены ожидания украинцев от нового парламента и президента Владимира Зеленского.

Мы также сообщали, поддерживают ли участники социсследования первые назначения президента Украины.