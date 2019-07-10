Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок после скандала с утечкой его переписки, в которой он называл президент США Дональда Трампа неумелым, принял решение уйти в отставку. Об этом пишет "Интерфакс".

"Текущая ситуация лишает меня возможности исполнять свою роль таким образом, как я хотел бы", - заявил посол.

В СМИ сообщается, что Даррок принял окончательное решение об отставке, когда фаворит гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон отказался давать гарантию, что он сохранит свой пост. Сам Джонсон сообщил, что сожалеет из-за решения Даррока, так как он "великолепный дипломат".

Другой кандидат в премьеры, глава МИД Великобритании Джереми Хант также выразил сожаление в связи с отставкой Ханта.

"Этого не должно было никогда случиться. Сэр Ким безупречно служил Британии на протяжении 42 лет, и когда я посещал Вашингтон в качестве министра иностранных дел, я всегда поражался его профессионализмом и интеллектом", - заявил Хант.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала уход Даррока "причиной для большого сожаления".

"Сэр Ким отдал жизнь службе Великобритании, и мы должны быть невероятно благодарны ему", - сказала Мэй, добавив, что кабинет министров Великобритании оказывал полную поддержку Дарроку во время конфликта с Трампом.

Напомним, британский посол в США в секретных телеграммах называл Трампа неумелым и небезопасным. Недавно произошла утечка тайной переписки.

После этого президент США Дональд Трамп отреагировал на утечку переписки посла Великобритании Кима Дэррока, заявив, что Штаты не будут иметь с ним дела.

Глава Форин-офис (министерства иностранных дел) Великобритании Джереми Хант заявил, что комментарии Трампа являются неуважительными по отношению к высшим чиновникам его страны.