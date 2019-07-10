Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после парламентских выборов Рада займется законом о телевидении, чтобы "люди с пророссийскими взглядами" не могли монополизировать украинские каналы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - сказал Владимир Зеленский 10 июля в Борисполе, отвечая на вопрос об отмененном ранее телемосте Украина - Россия, который анонсировал канал NewsOne.

Зеленский заявил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

При этом он не пояснил по каким критериям будет оцениваться "пророссийскость" взглядов владельцев телеканалов.

Напомним, о готовящемся телемосте между украинским NewsOne и российским каналом "Россия-1" стало известно 7 июля. Уже на следующий день, 8 июля, NewsOne отменил телемост "Надо поговорить" из-за угроз журналистам.

Также в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева рассказывала, зачем на самом деле кошмарят NewsOne.

Кроме того, сообщалось, что утром 10 июля генпродюсеру NewsOne принесли повестку в Генпрокуратуру.