10 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь испытала приступ дрожи во время официального мероприятия, что не укрылось от камер и глаз журналистов. Это уже третий случай за последние 30 дней, хотя в правительстве ФРГ заявляют, что Меркель активна и здорова.

Так ли это - точно неизвестно. Мы собрали все видео приступов дрожи у Ангелы Меркель.

18 июня Ангела Меркель принимала в своей резиденции президента Украины Владимира Зеленского. Во время исполнения национальных гимнов, когда главы двух стран стояли перед зданием, Меркель начала испытывать заметную сильную дрожь. Однако, когда окончился гимн, она спокойно зашагала с Зеленским по красной дорожке в резиденцию, не забыв попутно поприветствовать военный оркестр.

После переговоров Меркель и Зеленский вышли к прессе через полтора часа и канцлер сообщила, что причиной стало обезвоживание и что она "выпила как минимум три стакана воды" и недомогание прошло.

27 июня во время приема у президента ФРГ, за несколько часов до вылета в Осаку, канцлер ФРГ испытала аналогичный приступ. Это произошло на церемонии вступления в должность министра юстиции Кристине Ламбрехт.

Во время речи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, Ангелу Меркель стало трясти, как и 18 июня. Канцлер скрестила руки на груди, чтобы уменьшить дрожь, но это ей не помогло. Тем не менее, от стакана воды, который ей предложили, политик отказалась.

После мероприятия канцлер почувствовала себя лучше и не стала отменять визит на Саммит Большой двадцатки в Японии. Чуть позже она прокомментировала свое здоровье, сообщив, что ничего серьезного не происходит. "Уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо", - сказала она журналистам на саммите G20 в Осаке на следующий день после второго случая с дрожью.

Очередное происшествие на официальном мероприятии случилось 10 июля. Это произошло там же, где и с Зеленским - перед резиденцией канцлера ФРГ в Берлине. Правда, если тогда в столице ФРГ было +30 и канцлер сослалась на обезвоживание, 10 июля температура воздуха была около +18.

Ангела Меркель принимала премьер-министра Финляндии Антти Ринне. Они стояли и слушали гимн, исполняемый оркестром, когда тело председателя Федерального правительства Германии охватила дрожь.

Как и в предыдущих случаях, Ангела Меркель совладала с собой и после окончания гимна жестом пригласила гостя следовать за ней. При этом ее дрожь прошла.

#Angela #Merkel just can't stop shaking, she was seen shaking for 3rd time while receiving Finnish Prime Minister #Antti Rinne in Berlin. Maybe she should include a bottle of water in her diplomatic protocol next time. pic.twitter.com/NvO8g5ESXD