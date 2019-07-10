Каналы NewsOne, 112 и ZIK пустили у себя в эфире заставки, в которых выражается возмущение вызовом на допрос в ГПУ генпродюсера NewsOne Василия Голованова из-за попытки провести телемост между Украиной и Россией.

"Журналистов NewsOne вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Господин Луценко, почему до сих пор не на допросе Свинарчук и Порошенко?", - сказано в тексте заставки. Заявление отсылает на скандал с махинациями соратников экс-президента Порошенко, в том числе Гладковких (Свинарчуков) в "Укроборонпроме".

Видео: youtube.com

Напомним, что ГПУ и СБУ открыли уголовное производство против телеканала NewsOne, обвинив в "финансировании терроризма" после заявления о проведении телемоста-марафона между Украиной и Россией. Из-за прямых угроз физической расправы в адрес журналистов канала NewsOne и их семей телемарафон "Надо поговорить" отменили.

После этого генпродюсеру NewsOne принесли повестку в Генпрокуратуру.