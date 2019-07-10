Среди первых назначений Зеленского жители Украины больше всего одобрили Кучму
На вопрос, поддерживаете ли вы первые назначения президента Украины, положительно ответили менее половины. Такие данные показал опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 12-23 июня.
Среди всех свежих назначенцев охотнее всего (полностью или скорее) респонденты поддерживают Леонида Кучму - представителя в Трехсторонней контактной группе в Минске: в общей сложности 44%. Меньше всех поддержки получили назначения Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны и Ивана Баканова и.о. главы СБУ: по 32%.
Наибольшее неприятие вызвало, как ни странно, тоже назначение Кучмы. Его скорее или совсем не поддерживают 33% опрошенных. У назначения главой Офиса президента Андрея Богдана самый низкий антирейтинг - всего 15%.
Данные опроса группы "Рейтинг"
Показательно, что многие респонденты совсем не слышали о новых назначениях - практически четверть опрошенных в случаях с Богданом, Данилюком и Бакановым.
Опрос проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом личного интервью у респондентов дома. В нем приняли участие 2400 человек старше 18 лет.
Ранее "Страна" писала, что, согласно опросу "Рейтинга", от нового парламента и Зеленского украинцы ожидают завершения войны на Донбассе и улучшения экономики.
Мы также анализировали, как меняется популярность партии Зеленского.