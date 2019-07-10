На вопрос, поддерживаете ли вы первые назначения президента Украины, положительно ответили менее половины. Такие данные показал опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 12-23 июня.

Среди всех свежих назначенцев охотнее всего (полностью или скорее) респонденты поддерживают Леонида Кучму - представителя в Трехсторонней контактной группе в Минске: в общей сложности 44%. Меньше всех поддержки получили назначения Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны и Ивана Баканова и.о. главы СБУ: по 32%.

Наибольшее неприятие вызвало, как ни странно, тоже назначение Кучмы. Его скорее или совсем не поддерживают 33% опрошенных. У назначения главой Офиса президента Андрея Богдана самый низкий антирейтинг - всего 15%.

Данные опроса группы "Рейтинг"

Показательно, что многие респонденты совсем не слышали о новых назначениях - практически четверть опрошенных в случаях с Богданом, Данилюком и Бакановым.

Опрос проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом личного интервью у респондентов дома. В нем приняли участие 2400 человек старше 18 лет.

Ранее "Страна" писала, что, согласно опросу "Рейтинга", от нового парламента и Зеленского украинцы ожидают завершения войны на Донбассе и улучшения экономики.

Мы также анализировали, как меняется популярность партии Зеленского.