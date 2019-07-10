В Женеве состоялась 41-я регулярная сессия Совета ООН по правам человека "Религиозные свободы в Украине, Черногории и Македонии", на которой обсуждался вопрос захвата храмов и имущества УПЦ в Украине. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор Коцаба заявил, что в Совет по правам человека ООН был направлен полный пакет документов, в которых констатируются нарушения прав верующих УПЦ. В частности, о принятии закона о переименовании религиозных организаций УПЦ; о нерегистрации Министерством культуры Украины уставов епархий и монастырей УПЦ; продолжении насильственного захвата храмов.

В УПЦ констатируют, что "нарушения прав православных верующих в Украине носят системный характер, поэтому необходим комплекс мер, направленных на отмену дискриминационных законов и восстановление нарушенных прав верующих граждан, в том числе путем возвращения захваченного насильственным способом имущества".

Участники сессии констатировали, что "сейчас в мире существует уже несколько церковных юрисдикций, которые страдают от произвола и нарушений прав человека".

"Для прекращения этих нарушений представителям религиозных организаций вместе с международным сообществом и гражданским обществом следует прикладывать все возможные усилия с целью влияния на государственную власть и политиков, которые должны обеспечивать реальное, а не декларативное соблюдение прав человека согласно своим компетенциям", - заявил участник сессии Совета по правам человека ООН.

Скриншот, фото: Facebook/ Центр інформації УПЦ

Напомним, главы поместных церквей на встрече с Онуфрием заявили, что правительство должно вернуть отнятые храмы УПЦ.

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