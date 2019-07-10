Президент Украины Владимир Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек экономического роста для Украины.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - сказал он в среду, находясь на ЧАЭС, где проходит церемония передачи нового безопасного конфайнмента.

Напомним, 10 июля, Евросоюз передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции. Этого сооружения должно хватить на 100 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в зоне отчуждения ЧАЭС задержали две группы юных сталкеров, приехавших отдохнуть в радиоактивном лесу.