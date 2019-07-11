В пятницу, 12 июля, православные украинцы празднуют День памяти святых Петра и Павла, двух из 12 апостолов последователей Христа, которые умерли мученической смертью. В этот день существует много примет, традиций и запретов.

"Страна" собрала информацию о духовном смысле даты, о том, почему чтут этих апостолов, и какие существуют народные приметы и запреты.

Духовный смысл праздника

Апостолы занимают особенное место в христианстве. Из 12 апостолов Петра и Павла выделяют особо и называют первоверховными. Встреча с Христом изменила и преобразила жизнь неграмотного рыбака Симона (получившего после крещения имя Петр) и борца с христианством Савла (принявшего в крещении имя Павел).

Именно Петр впервые признал во Христе Господа и в благоговейном страхе стал умолять: "Выйди от меня, Господи, ибо я человек - грешный". Подвиг святых апостолов - это не просто подвиг учительства, это, прежде всего, подвиг свидетельства. Апостолы отказались ради Христа от всего, он стал для них главным сокровищем, наполнившим жизнь. Петр был просто человеком, поэтому ему были присущи и слабости (он трижды отрекся от Спасителя перед распятием), но его жизнь напоминает православным, что вера может оставаться в сердце даже после ошибок и проступков.

Павел, яростно сопротивлявшийся учению Христа, бывший упорным гонителем христиан, оказался неутомимым проповедником Евангелия и всю жизнь каялся в своем юношеском заблуждении. Он явил христианам пример смирения, кротости и скромности и является примером тем, кого страсти одолевают в жизни.

История святых апостолов учит тому, что если отречься от Бог, - отрекаешься и от жизни вечной. Православная церковь почитает апостолов как прояснивших мрак, прославляет твердость убеждений Петра и светлый разум Павла, раскрывая в них образы согрешающих и исправляющихся.

На иконах различных стилей апостол Петр изображался с ключами от рая, а Павла - с книгой и духовным меч, поскольку он автор 14 Посланий.

На парных иконах апостол Петр изображается с ключами от рая, а Павел - с духовным мечом

Что можно и нельзя делать в день Петра и Павла

12 июля завершается первый из летних постов - Петров пост. После него начинаются петровские гуляния, которые продолжатся до медового спаса 14 августа. Однако тут есть нюансы: праздник выпал на пятницу и является постным, хоть в меню и допускается послабление: разрешается яйца, растительное масло и молочные продукты.

На Петра и Павла в храмах служат Божественную литургию и причащаются. Верующим следует посетить храм. Однако венчания, как правило, в церквях не справляют. Период свадеб начинается с 13 июля.

12 июля верующим стоит задуматься о смирении и оценить духовный подвиг апостолов. Многие священнослужители усматривают главный посыл праздника в необходимости делиться с людьми своей верой. Категорически запрещается в праздник ругаться, ссорится, иметь плохие помыслы.

В старину день Петра и Павла считался своеобразным экватором лета - "Петро лето начинает, а Илья заключает". Праздник считается удачным периодом для летних свадеб, купальских игр и подготовки к сенокосу. Однако работать в этот день не следует, особенно в поле. Считается, что работы в поле могут потревожить хлебные колосья. Также не стоит заниматься рукоделием.

По народным приметам, 12 июля не рекомендуют купаться в водоемах.

Гадания и народные приметы на Петров день

На Петров день гадают о будущей семейной жизни по "игре солнца": если день пасмурный, жизнь будет тяжелая, а если день солнечный – жизнь будет радостной. Дождь в этот день сулит богатство, переменчивая погода – капризного мужа.

В этот день встречают рассвет. В народе говорят: "Кто в ночь на Петра-Павла не уснет, тот счастливым и здоровым весь год будет". Также девушки пытались с помощью Петрова дня продлить молодость: умывались росой, катались на качелях (считалось, что если при этом весело смеяться, то можно продлить себе жизнь на несколько лет).

Гадание на желание: утром на рассвете девушки "завивали березку". Три ветки дерева сплетали в косу, подвязав красной ленточкой, загадывали желание и через три дня навещали березку снова. Они смотрели, что стало с косой. Если она не расплелась и не увяла, значит, задуманное сбудется. И затем загадавший желание должен сам расплести косу.

Гадание на будущего мужа: на праздник в двенадцати полях собирают 12 разных растений и трав, их кладут под подушку, закрывают глаза и про себя проговаривают: "Двенадцать цветов с разных полей, двенадцать молодцов! Кто суженый-ряженый, мне покажися и меня погляди".

Рыбаки считают апостола Петра своим покровителем и в этот день просят его о хорошем улове. Однако по дороге на рыбалку ни один рыбак не ответит на вопрос о том, куда держит путь, чтобы улов был богатым. Святого Павла молят о покровительсве в учении и бизнесе.

На стол принято накрывать на трех персон, что символизирует Петра, который трижды отрекся от Христа. Например, три тарелки борща, три набора столовых приборов. Бедным жертвуют три хлебца. В народе принято умываться из трех водных источников.

12 июля слушают пение кукушки. Если кукования не слышно, зима будет холодной и ранней. Если птица поет несколько недель после праздника – зима придет поздно и будет теплой.

Если день будет дождливый – будет богатый урожай. "С Петра день убывает, а жара прибывает", "Петр и Павел день убавил", "С Петрова дня день на убыль пошел", "Петр и Павел жару прибавил" - так говорили в народе в этот день. С 12 июля световой день становится заметно короче.

После Петра и Павла начинает опадать листва. "Придет Петрок - сорвет листок", - сулит народная примета.