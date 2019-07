11 июля продолжается самый масштабный музыкальный фестиваль в Украине - Atlas Weekend 2019. Он продлится до 14 июля. Хедлайнерами сегодняшнего дня станут американцы The Chainsmokers.

"Страна" собрала полезную информацию о третьем дне Атлас Викенд - программа и участники, новости фестиваля, как ходит транспорт.

Программа Атлас Викенд 11 июля

На главной сцене концерт начнется с 17:30.

17:30-18:15 - диджей Da Kandy

18:45-19:15 - норвежский ди-джей и продюсер Matoma

20:15-21:15 - британский дуэт электронщиков Chase & Status

22:15-22:45 - американцы The Chainsmokers, получившие "Грэмми" за сингл "Don’t Let Me Down"

West Stage

На западной сцене выступать будут с 15:30.

15:30-16:00 - Ingret

16:30-17:15 - KADNAY

17:45-18:30 - Emika

19:00-20:00 - Pianorave

21:00-22:15 - The Vaccines

East Stage и North Stage

Night Stage (East) и Night Stage

Garden Stage и Kurenivka Stage

Атлас Викенд билеты

Билет на 1 день: обычный - 1450 грн, вип - 3650 грн.

Билет на 3 дня: обычный - 2900 грн, вип - 7250 грн.

Абонементы: обычный - 3500 грн, вип - 8750 грн.

Ночной билет: на 1 день - 600 грн, на все дни - 1500 грн.

Новости фестиваля

В бесплатный день фестиваль побил рекорд посещаемости. Его посетили рекордные 159 810 человек. В 2018 году стартовый день фестиваля, хедлайнером которого был Олег Винник, посетили 154 тысяч человек.

В первый день на сцене ВДНХ выступила София Ротару. 71-летняя артистка уже долгое время не давала сольных концертов в Украине и пела только на сборных выступлениях и закрытых вечеринках. 9 июля Ротару спела свои хиты: "Червона рута", "Одна калина", "Лаванда", "Я назову планету именем твоим". Также прозвучала премьера песни "Музыка моей любви". Выступление длилось 40 минут.

Что касается транспорта - два дня, 9 и 12 июля, работу метро продлят на час. Также на время фестиваля будут курсировать маршрутки от Uber - от Бессарабки и Левого берега. Воспользоваться маршруткой от Uber можно, используя специальную опцию в приложении UberShuttle by Atlas.

Можно уехать и на такси. При этом стоит учитывать, что с 23:00, когда основная масса посетителей будут разъезжаться, цены резко повышаются. До центра можно было добраться за 160-300 грн, до левого берега - за 300-600 грн.