Во вторник, 9 июля, в Киеве с бесплатного дня, посвященного украинской музыки, стартовал фестиваль Atlas Weekend-2019. Его хэдлайнером стала легендарная украинская певица София Ротару, видео опубликовал канал М1 в YouTube.

Отметим, что уже долгое время 71-летняя артистка не давала сольных концертов в Украине. Она пела только на сборных выступлениях и закрытых вечеринках, ездила с сольной программой в Европу.

9 июля в Киеве София Ротару спела свои хиты: "Червона рута", "Одна калина", "Лаванда", "Я назову планету именем твоим". Также прозвучала премьера песни "Музыка моей любви". Само выступление длилось 40 минут. Несмотря на бурную реакцию зрителей, на бис певицу не вызывали.

"Я желаю вам любви, процветания и мира всем нам", - сказала Ротару и покинула сцену.

Видео: YouTube/ M1 music

Напомним, фестиваль Atlas Weekend-2019 стартовал в Киеве 9 июля и продлится до 14 числа. "Страна" публиковала расписание и программу на все дни.

Также мы писали, что в Киеве 12 июля продлят работу общественного транспорта из-за Atlas Weekend-2019.