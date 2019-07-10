В среду, 10 июля, Евросоюз передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на странице представительства ЕС в Украине в Facebook.

Теперь Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии.

"ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага - нового безопасного конфайнмента, - который построили на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в представительстве отметили, что ожидают скорейшего завершения строительства нового временного хранилища использованного ядерного топлива.

"Это будет еще одним большим шагом для преобразования эпицентра трагической аварии 1986 года на стабильное и экологически безопасное место", - подчеркнули делегации ЕС.

Как уточнил на своей странице в соцсети старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, спустя 22 года после организации Чернобыльского фонда "Укрытие" новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине.

"Международное сообщество собрало 1.5 млрд Евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 млн Евро. НБК прослужит минимум 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над 4 реактором.", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

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