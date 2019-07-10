От парламента 9 созыва, который изберут на внеочередных выборах 21 июля, а также от президента Владимира Зеленского, жители Украины ожидают прежде всего мира на Донбассе. Такие результаты показал соцопрос группы "Рейтинг", проведенный 12-23 июня.

Социологи поинтересовались у респондентов, какие действия президента повысят доверие к нему и чего они ожидают от новоизбранной Рады. И от главы исполнительной власти, и от законодателей граждане Украины ожидают в первую очередь завершения войны на Донбассе (65 и 45% соответственно), улучшения экономики (39 и 34%), борьбы с коррупцией (33 и 30%), а также создания рабочих мест и увеличения пенсий и соцвыплат (около 20% голосов).

Опрос проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом личного интервью у респондентов дома. В нем приняли участие 2400 человек старше 18 лет.

Сегодня "Страна" приводила данные и свежего опроса КМИС. 37,8% участников этого исследования проголосовали бы за партию "Слуга народа", а 11% - за "Оппозиционную платформу".

Мы также следим за тем, как меняется популярность партии Зеленского.