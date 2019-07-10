Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая метит в премьер-министры Украины и готова на коалицию со "Слугой народа", сделала несколько пиар-приседаний перед президентом Владимиром Зеленским.

Так, она сфотографировалась с "шаурдогом" и запостила фото в своем Instagram. "Шаурдог. Микс традиций и новаций. Сосиску завернула в лаваш). Новое блюдо украинской политики) Иногда неожиданные сочетания дают лучший результат)", - написала Тимошенко.

Фото: instagram.com

Напомним, с шаурмой уже фотографировался президент Владимир Зеленский, что вызвало большой резонанс.

Также на Facebook-cтранице "Батькивщины" в Киевской области был размещен постер с Зеленским и Тимошенко "в роли" миссис Смит и мистера Смитас явным намеком на коалицию. "Очень важно, чтобы страна двигалась в правильном направлении, для этого управление ею следует доверить профессионала", - говорится в подписи к постеру.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" публиковала выводы из первых рейтингов июля.

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