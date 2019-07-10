10 июля в Киеве неизвестный мужчина распылил в лицо депутата слезоточивый газ во время встречи с избирателями. Об этом сообщает сайт Национальной полиции столицы.

Происшествие случилось на улице Данькевича (жилмассив Троещина), что в Деснянском районе Киева. В полицию поступило сообщение о том, что возле парка "Молодежный" на народного депутата совершено нападение. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

"Приехав на вызов, правоохранители выяснили, что во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольный средство. Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано на сайте Нацполиции.

Нападавшим оказался 44-летний местный житель. Имя пострадавшего отдел коммуникации полиции не раскрывает.

Следственный отдел Деснянского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении правонарушения.

Уточним, что имя нардепа не указывается, но им может быть Борислав Береза, который баллотируется в Раду от столичной Троещины.

Ранее "Страна" писала, что 8 июля во время акции под стенами телеканала Newsone националисты напали на журналиста "Страны" Кирилла Малышева, который находился там по редакционному заданию.

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