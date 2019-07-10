Во вторник, 9 июля, в Киеве открылся фестиваль Atlas Weekend-2019, его посетили рекордные 159 810 человек. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля на странице в Facebook.

Фестиваль традиционно проходит на ВДНХ, а в первый его день вход для посетителей бесплатен. Он посвящен украинской музыке. Так, в 2019 году хэдлайнером первого дня Atlas Weekend стала София Ротару.

"Два человека - это пара, три человека - это команда, а 159 810 человек - это наши любимые Atlas People, которые присоединились к открытию Atlas Weekend 2019", - говорится в сообщении на странице фестиваля в Facebook.

Скриншот, фото: Facebook/ Atlas Weekend

Отметим, что 9 июля был побит прошлогодний рекорд посещаемости фестиваля. В 2018 году бесплатный стартовый день феста, хэдлайнером которого был Олег Винник, посетили 154 тысяч человек.

А в 2017 году бесплатный день Atlas Weekend посетили 110 тысяч зрителей. Тогда был побит 60-летний рекорд посещаемости столичного экспоцентра – столько людей одновременно здесь не находилось с 1958 года.

"Страна" публиковала расписание на все дни фестиваля Atlas Weekend 2019.