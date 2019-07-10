Комитет рады по вопросам свободы слова и информационной политики сегодня, 10 июля, отправил на доработку законопроект № 10414 "О противодействии сквернословию", или о дематюкации языка, передают Украинские новости.

"Кто за доработку? Единогласно", - огласила решение первый заместитель главы комитета, нардеп от БПП Ольга Червакова. При этом народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Григорий Шверк отметил, что законопроект прекратит свое существование вместе с окончанием работы Верховной Рады VIII созыва. "Мы все понимаем, что завтра последний день работы нашей каденции. Мы все понимаем, что любой законопроект, который не был рассмотрен в первом чтении - а у этого законопроекта нет ни единого шанса быть рассмотренным в первом чтении - они сгорают. Послезавтра, в пятницу, когда закончится наша каденция, этот законопроект перестанет существовать. У меня вопрос - зачем?" - заявил Шверк.

Напомним, 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О противодействии сквернословию", или о дематюкации языка. Документ предусматривает установление штрафов за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения.

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