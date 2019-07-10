Изготовители кондитерских изделий прервали производство 30 тысяч тонн продукции в связи с остановкой поставок спирта госпредприятием "Укрспирт". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ассоциацию "Укркондпром".

Поставки спирта предприятиям пищепрома прекратились 1 июля. Из-за этого стало невозможным производство многих видов сластей.

"Предприятия используют спирт как сырье при производстве бисквитов, рулетов, шоколадных конфет, поэтому после остановки отгрузки спирта с 1 июля 2019 года предприятия эту продукцию производить не смогут. Сейчас частично парализована работа десятка предприятий пищевой промышленности, зафиксирована остановка производства 30 тыс. тонн кондитерской продукции", - говорится в открытом письме ассоциации к правительству и "Укрспирту".

По словам представителей ассоциации "Укркондпром", остановка производства приведет к нарушению контрактов на поставку продукции и штрафам.

Как отметили в "Укркондпроме", ГП "Укрспирт" остановил отгрузки спирта из-за правовой коллизии. Продавец и покупатель спирта должны были регистрировать поставки спирта в реестре товарно-транспортных накладных. Однако регистрация накладных на вывоз этилового спирта была исключена из Налогового кодекса. Поэтому "Укрспирт" не может оформлять накладные, а штраф за поставку спирта без надлежащей документации составляет 200% от стоимости поставки (минимум – 15 тысяч грн).

Ранее "Страна" писала, что из-за подорожания спирта и других товаров Министерство экономического развития и торговли предложило повысить минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия.

Мы также сообщали об очередном просветительском посте Супрун, в котором и.о. министра здравоохранения рассказала, чем полезен шоколад.