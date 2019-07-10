В полдень среды, 10 июля, столица Армении, Ереван, осталась без электроснабжения. Как сообщает ТАСС, почти во всех кварталах города отсутствует электричество, телефонная связь и интернет работают с перебоями.

Как сообщили в пресс-службе МЧС страны, причины случившегося пока не установлены, ведется работа по устранению перебоев.

"Мы интенсивно работаем, чтобы установить и устранить причины сбоев электроснабжения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные СМИ также сообщили, что проблемы с электроснабжением возникли и в ереванском метрополитене, откуда сотрудники соответствующих служб эвакуируют людей.

По данным РИА "Новости", которые ссылаются на вице-премьер-министра страны, причиной перебоев стала авария на ТЭЦ, из-за которой возможны отключения по всей стране.

Также уточняется, что в этот день в Ереване также проходят акции сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и визит главы Евросовета Дональда Туска. Центральные улицы Еревана оцеплены полицией из-за акции. Митингующие попытались пройти к зданию правительства, где проходила пресс-конференция Туска, однако полиция преградила им путь. Оцеплены подходы площади Республики и Северный проспект. Несколько человек задержаны.

Ранее "Страна" писала о том, что суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна под залог в $2 тысячи.

Также мы сообщали, что премьер Армении поздравил Зеленского на украинском языке.