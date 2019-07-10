Ночью со вторника на среду, 10 июля, в Харькове неизвестные попытались устроить взрыв у приемной основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко. Об этом в Facebook написал кандидат в депутаты от этой политсилы Андрей Лесик.

"Готовился взрыв возле приемной Юрия Бойко в Харькове. Видео с камер наблюдения. Полиция, прокуратура, СБУ, вашей работе грош цена. Именно безнаказанность позволяет этим "нелюдям" так себя вести", - написал Лесик и опубликовал видеозапись.

На ролике видно, как молодые люди обливают краской приемную Бойко, ставят на пороге коктейль Молотова. По словам Бойко, они хотели устроить взрыв у приемной.

Ранее кандидат в депутаты сообщал, что националисты неоднократно нападали на палатки и агитаторов "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Харькове и уже обливали офис партии краской.

Видео: Facebook/ Андрей Лесик

Напомним, националисты напали на кандидата от Оппозиционной платформы в Донецкой области Юрия Солода.

Также мы писали, что на офис Оппоплатформы в Кривом Роге напали националисты.