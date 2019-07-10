Владимир Зеленский сегодня публично набросился на секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка. Он выгнал его с совещания, где представил нового губернатора Киевской области.

Причем сделал это президент в крайне грубой форме. Что сразу вызвало шквал обсуждения в социальных сетях.

Видео инцидента что называется "порвало шаблон" о Зеленском: из улыбчивого и современного политика он в один момент превратился в самодурствующего чиновника из украинской глубинки.

Возможно, это было вызвано желанием "поставить на место" человека, который действительно вел себя не очень корректно. Однако в соцсетях все равно не оценили новый имидж Зе-президента.

"Страна" разбиралась в инциденте и собрала отзывы на него.

"Выйди отсюда, разбойник!"

В Борисполе 10 июля проходило рабочее совещание при участии президента. Там между главой государства и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком началась перепалка.

Она возникла во время обсуждения проблем местной районной больницы. Зеленский заявил, что райадминистрация, обладминистрация, мэр и директор больницы должны были договориться и вместе решить все вопросы.

Тогда в разговор вмешался Годунок, который ранее на совещании заявлял, что районные власти косметически отремонтировали больницу специально к приезду Зеленского, а на самом деле она давно запущена, и на ней "осваиваются" бюджетные деньги.

Но Зеленскому не понравилось, что он выкрикнул с места (тем более, что он уже ранее выступал на трибуне и вел дискуссию с Зе).

"Когда вы начнете решать вопрос стоя не так, не занимаясь пиаром и не занимаясь рекламой... Поэтому, пожалуйста, спрячьте свой телефон, спрячьте телефон! Пожалуйста, подойдите к микрофону, там сидят люди, уважайте, скажите, в чем проблема, как вы видите ее решения. Я на телевидении 20 лет работал, знаю, что камера - это все, но сейчас есть более важные вопросы", - сделал замечание Зеленский.

Годунок в ответ продолжил, заявив, что представители райадминистрации не скажут ему правду по поводу больницы. По мнению секретаря, гдава райадминистрации Александр Туренко "отжал" у города больницу. После этого началась непосредственно сама перепалка.

Приводим ее текст полностью:

Владимир Зеленский: Да, господин... вот я... когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Я на своем веку, мне 42 года почти, видел много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет. Так, член "Батькивщины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый ч. 3 ст. 142 УК, разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений. Ярослав Михайлович. Это вы?

Ярослав Годунок: Николаевич.

Владимир Зеленский: Николаевич. Вы?

Ярослав Годунок: Да.

Владимир Зеленский: Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть, кричать.

Ярослав Годунок: Я не в райадминистрации.

Владимир Зеленский: Да мне все равно, где ты.

Ярослав Годунок: Цирк просто. Они даже не построят, потому что денег нет. Люди приехали, что вы денег из бюджета...

Владимир Зеленский: На английском: exit.

Ярослав Годунок: Дают смс-ки читать, глупости всякие. Всякие глупости.

Владимир Зеленский: Идите, идите, глупости, да. Ага.

Ярослав Годунок: Денег дайте...

Владимир Зеленский: Да иди уже, Господи, ты.

Ярослав Годунок: И проконтролируйте...

Владимир Зеленский: Слышите или нет?

Ярослав Годунок: ... Я президент, вы сказали, все президенты...

Владимир Зеленский: Ты - точно не президент, потому что у президента нет криминала. Президент...

Ярослав Годунок: ... вы забираете...

Владимир Зеленский: иди гуляй... Господин заместитель министра, простите, эмоции. Не люблю бандитов просто!

В конце заседания Зеленский сказал:"Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта".

В интервью "Стране" Ярослав Годунок заявил, что будет подавать на президента иск о защите чести и достоинства.

Что известно о Ярославе Годунке

Годунок - кандидат в нардепы от "Батькивщины", который баллотируется по 98 округу с центром в Борисполе. От "Слуги народа" по этому округу баллотируется директор торгового предприятия "Грант", депутат Киевоблсовета Сергей Бунин. И именно этот факт, как считает Годунок, и тал настоящей проблемой конфликта.

В СМИ Ярослава Годунка называли "человеком Юрия Луценко". В прошлом он — активист Майдана, один из лидеров "Гражданской партии "Пора" и "НароднойСамообороны", руководитель Киевской областной организации организации "Антиуголовный выбор".

Уголовное дело, о котором упомянул Зеленский, было возбуждено в 2000 году, когда Годунок служил в милиции. Его обвинили в разбойном нападении на квартиру некой гражданки К., которое тот совершил, якобы, в попытке найти канал сбыта наркотиков.

На сайте ЦИК нет ни слова о судимости Годунка за разбой. В таком случае президент действительно "попал" на иск - он объявил преступником официально оправданного человека.

"Меня уволили задним числом как работника группы захвата. И я, выходит, был гражданский человек, поэтому завели дело. И меня не посадил никто, я доказал правду. Я не судим! Я госслужащий, прохожу спецпроверку. Четыре раза избирался "депутатом. Это бред!", - прокомментировал чиновник слухи о своей судимости в интервью "Стране".

Примечательно, что на президентских выборах Годунок "топил" за Зеленского.

В 2016 году Ярослав Годунок активно выступал против Всеукраинского крестного хода за мир, чтобы не допустить возможности "московским попам, агентам Кремля прийти к нам в Украину". Он заявлял, что УПЦ должна "вообще исчезнуть с карты Украины", но сначала "объявить анафему Путину и Кириллу", "встать на колени и попросить прощения".

Кстати, православные пытались судиться с Годунком за оскобления в адрес верующих крестного хода. Но дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Что касается самого конфликта вокруг больницы, то о нем Годунок написал еще накануне встречи в своей социальной сети.

"Наверное, я никогда не пойму эту власть — зачем делать эту показуху в больнице перед приездом преЗЕдента, а как я ору, что нужно было давно заасфальтировать въезд и ямы на территории, так как скорая довезти бабушку не может — игнорчук включают полгода, но ничего, я все равно заведу гаранта в инфекцию и терапию, пусть увидит в каких ужасных условиях люди находятся — как в концлагере. Обязательно расскажу о коррупции и отмывании средств, ведь разве нужно покупать району мамогнраф за 15 млн гривен при его реальной стоимости в 5 млн у Вороньков, ведь у нас в городе он уже есть и ним можно пользоваться. А эти деньги потратить на покупку ангиографа, который диагностирует и лечит инсульты и инфаркты. Не смолчу и о том, что нужно строить новый корпус терапии и неврологии, но государство должно финансово помочь, или что больницу вообще хотят закрыть и перенести в Бровары, соответственно реформам Супрун", — написал Годунков.

Он также выложил в сети фотографии, на которых запечатлено, как убирают и ремонтируют больницу.

Между Кернесом и Порошенко

Но каким бы ни был Годунок, это не отменяет вопросов к поведению президента.

Зеленский не просто выгнал чиновника, но явно "куражился" над ним, обзывая разбойником и ведя себя крайне по хамски.

А ведь можно было один раз потребовать у Годунка удалиться (причем в более вежливой форме) и молча ждать, пока охрана президента довершила бы дело.

Это если вообще допустить идею, что президент имеет право выгонять кого-либо с совещаний, как провинившихся школьников.

Причем раньше сам Зеленский высмеивал практику подобных публичных унижений. В 2012 году сеть облетело видео, как мэр Харькова Геннадий Кернес назвал подчиненного "сучий пес".

"Ты, Кандауров! Встань! Смотри, сучий пёс! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю – еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?" – заявил Кернес.



После этого "Квартал" Зеленского разразился пародийным роликом, где сам будущий президент Украины сыграл роль Кернеса.

Он высмеял стиль речи харьковского мэра, придумав прозвища для других его подчиненных: "сучий лось", "сучий конь" и другие.

Отметим, что почти все президенты в Киеве еще сдерживаются - но в регионах, с провинциальной элитой ведут себя достаточно вольготно.

При этом пока ни у кого такого "экспрессивного" выступления, как у Зеленского, еще не было.

Виктор Янукович в бытность президентом в ответ на "крамольную" реплику губернатора Закарпатья угрожающе бросил ему: "Зайдешь ко мне, я тебе объясню!".

Хамил чиновникам и Порошенко, но и у него не доходило до того, чтобы выставлять своих оппонентов за дверь.

Правда, предшественник Зеленского отметился в другой ипостаси: его охрана и "титушки" регулярно избивали и задерживали активистов, которые пытались задать гаранту вопросы. Но это уже другая история.

"Страшно представить, как он с простыми холопами будет общаться"

Сеть резко отреагировала на выходку Зе-президента.

Экс-депутат Владимир Полочанинов сравнивает выступление Зеленского с Януковичем: "Виктор Федорович, не узнаю Вас в гриме! Президент Зеленский оказывается такой же невоспитанный и необразованный хам, как и мурло удравшее в Ростов.

Кто такой Годунок, мне лично рассказывать не нужно, тот ещё продукт беспринципности и безответственности, НО. Он гражданин Украины со всеми вытекающими из этого факта правами. Он допущен к выборам, а значит юристы президента должны были дать клоуну не газеты из интернета почитать, а решение Верховного Суда Украины:

"Прекращение судимости аннулирует все уголовно-правовые и общеправовые последствия осуждения и назначения наказания. Лицо, судимость которого погашена или снята, считается ранее преступления не совершавшим и наказание не отбывавшим. Оно не обязано где-либо указывать о совершении им в прошлом преступления и назначения за него наказание, не должно испытывать никаких негативных последствий прежней судимости. Учет погашенной или снятой судимости при решении любых вопросов, в том числе и для характеристики лица, противоречит самой сути института прекращения судимости и недопустим".

Годунок возможно политическое животное, возможно политическое животное и слуга народа, но они оба избраны народом представлять его интересы пусть и на разных уровнях.

Рекомендую Годунку подать иск на Криворожского хама о защите репутации и достоинства. Хамов и жлобов президентов в Украине не нужно. Об этом и был Майдан, о достоинстве, на котором Зеленского не было. Теперь становится очевиднее почему".

Телеведущий Владимир Полуев думает, что Зеленский снова оседлал образ Василия Голобородько, который практиковал похожие разносы в сериале "Слуга народа":

"Тут два варианта.

1) или нервы уже сдают от напряжения

2) или перед выборами вспомнилась роль Голобородько"

Журналист Екатерина Шумило: "Не очень, мягко говоря, достойное и адекватное поведение президента. Да и с культурой речи уже пора что-то делать..."

Журналист Оксана Богданова: "Это фу. Большое громкое "фу"! Виновен? Пусть разбираются правоохранительные органы. А такая манера разговора отвратительна".

Журналист Максим Войтенко: "Жизнерадостная поддержка частью населения обращения Зеленского к чинуше из под Киева - "Выйди отсюда разбойник, плохо слышишь?" (потом чинушу уводит охрана) - показывает, что люди увидели в президенте Голобородько, того самого.

И им нужна справедливость, как они ее понимают. Условный Сталин, который придет и наведет порядок. Ибо сила-то в правде. У кого правды больше, тот и сильнее и вот это все. Какая страна, такой и Сталин - в исполнении артиста больших и малых театров.

Хотя мне это более напомнило спич Киркорова по поводу розовой кофточки. И да - если бы чинушу расстреляли или хотя бы побили розгами по заднице прямо в зале, рейтинг слуги народа вообще ушел бы обратно вверх".

Политтехнолог Сергей Слободчук: "Выйди отсюда" и "Иди гуляй", - новые мемы от нашего президента. Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета с заседания.

И в ножки еще поклониться за урок высокой культуры :-)

P.S. Страшно представить, как глава государства с простыми холопами будет общаться".

Журналист Татьяна Николаенко: "Пока Юлия Владимиривна не знает, как еще понравиться Зеленскому и стать премьером, он выгоняет с совещаний ее людей (изгнанный чиновник является членом Батькивщины - ред.).

ВАЗу явно посчитали нехватку мест в коалиции и он решил вспомнить опыт Голобородько".

Некоторые журналисты предполагают, что Зеленский решил перенять стиль общения белорусского президента Александра Лукашенко.

"Зеленский начал играть в Лукашенко. А народ такое любит сильно. Может сработать", - считает Сергей Щербина.

Ранее в сеть действительно попадали видео, на которых Александр Григорьевич жестко критикует своих чиновников. Но с той разницей, что критика идет предметная, за конкретные провалы. А Зеленский "оторвался" на Годунка просто за то, что тот пытался донести до президента свою позицию. Пусть и не слишком корректным способом.

Да и в целом Зеленскому вряд ли под силу скопировать имидж Лукашенко, который критикует подчиненных с высоты собственного административного и хозяйственного опыта.

Украинскому же президенту пока элементарно не хватит компетентности, чтобы распекать чиновников в стиле Бацьки. Вот как например, на этом видео: