Представительство Евросоюза призывает депутатов украинского парламента принять законопроект о работе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Призыв опубликован в официальном Twitter организации.

Представительство ЕС считает, что законопроект позволит устранить перегрузку судей ВАКС и обеспечит эффективность рассмотрения коррупционных преступлений чиновников.

"Мы призываем депутатов эффективно использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426 о разъяснении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда", - сказано в сообщении пресс-службы Представительства.

Скриншот: Twitter/ EUDelegationUA

В еще одном твите на эту тему пресс-служба отметила, что для борьбы с коррупцией важно, чтобы ВАКС фокусировался только на делах, которые расследует НАБУ, а не отвлекался на тысячи сторонних дел.

Напомним, законопроект об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, в соответствии с которым работа ВАКС будет сосредоточена на топ-коррупции, был подан президентов в парламент 8 июля.

Как сообщала "Страна", законопроект опубликовали на сайте Рады 9 июля.