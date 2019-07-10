Канцлер Германии Ангела Меркель третий раз за последний месяц испытала приступ дрожи на официальном мероприятии. Это произошло во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Видео инцидента опубликована телеканалом n-tv.

Напомним, что впервые публичный приступ дрожи случился с главой кабмина ФРГ 18 июня, когда Ангела Меркель принимала президента Украины Владимира Зеленского. Неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов канцлера начал сотрясать приступ дрожи. Окружающие обратили на это внимание, но никто не решился подойти к ней, вероятно, чтобы не нарушить протокол.

Как пишет Reuters, Меркель начала дрожать во время официальной церемонии в честь прибытия финского премьера. Судя по кадрам, как только мероприятие завершилось, канцлер повернулась к Ринне и жестом руки предложила проследовать далее, но шла Меркель уже спокойно.

По данным The Sun, канцлер выглядела неуверенно - сжимала руки в кулаки и поджимала губы. Температура воздуха в Берлине в среду составляет +18 градусов.

Также подобный инцидент с канцлером ФРГ произошел утром 27 июня в берлинской резиденции президента Германии, где состоялась церемония официального вступления в должность нового министра юстиции Кристине Ламбрехт.

После этих двух инцидентов официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что у Ангелы Меркель со здоровьем все в порядке.

Ранее "Страна" разбиралась, почему дрожит Ангела Меркель и рассматривала семь версий о болезни канцлера Германии.