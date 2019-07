Канцлер Германии Ангела Меркель третий раз за последний месяц испытала приступ дрожи на официальном мероприятии. Это произошло во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Видео инцидента опубликована телеканалом n-tv.

Напомним, что впервые публичный приступ дрожи случился с главой кабмина ФРГ 18 июня, когда Ангела Меркель принимала президента Украины Владимира Зеленского. Неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов канцлера начал сотрясать приступ дрожи. Окружающие обратили на это внимание, но никто не решился подойти к ней, вероятно, чтобы не нарушить протокол.

#BREAKING: #Germany's #Merkel again phisically shaking, as she welcomes Finnish PM at the chancellery and the band is playing anthem's

pic.twitter.com/IOwFUDVvJ5