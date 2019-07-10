Кандидат в депутаты от партии Порошенко "Европейская Солидарность" Татьяна Черновол заявила, что нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский лично защищал Украину во время боевых действий под Славянском.

Об этом Черновол сказала в интервью, которое журналисты "4 канала" брали у членов партии ЕС. На вопрос, с кем она готова сотрудничать и вступить в коалицию, нардеп рассказала о своем отношении к Сергею Пашинскому.

"Вот смотрите, вы поднимали тот же самый вопрос Пашинского. А вы знаете, что он защищал государство Украина под Славянском? Когда у нас там были очень неопределенные ситуации. Он лично там с пистолетом стоял. Он лично организовывал первое отбитие атаки украинской армией. Если он проявил себя как защитник украинского государства, я как представитель ЕС, конечно, заинтересована, чтобы он был", - сказала Черновол.

Отметим, что на данный момент, Татьяна Черновол является членом фракции "Народный фронт" в парламенте.

Видео: Facebook/ Ольга Волкова

Сергей Пашинский - народный депутат партии "Народный Фронт". Является одним из самых одиозных представителей этой политсилы. В 2015 году был фигурантом скандального захвата кондитерской фабрики в Житомире, а в новогоднюю ночь 2017 года выстрелил из наградного оружия в ногу жителю Киевской области. Также он неоднократно обвинялся в многомиллионных махинациях в оборонной сфере через поставки по многократно завышенным ценам (по данным СМИ является одним из "смотрящих" за "Укроборонпромом").

Напомним, нардеп Сергей Пашинский на выборах в Раду идет по округу в Коростене.

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