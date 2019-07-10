В столице начали эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах. Об этом сообщает сайт мэра Киева Виталия Кличко.

По словам городского головы, во время эвакуации инспекторы дорожного движения и полиция будут уделять особое внимание машинам, оставленным на полосах общественного транспорта.

Кличко отметил, что сегодня, 10 июля, патрульная полиция очистили отрезок бульвара Шевченко.

"Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полицией Киева работают над упорядочением движения общественного транспорта. Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы ", - сказал мэр Киева.

Ранее "Страна" писала, что Виталий Кличко намерен выступить за досрочные выборы городского головы, если в Верховной Раде примут инициативу Зе-команда разделить полномочия мэра и главы Киевской администрации.

Мы также сообщали, что Кличко объяснил задержку строительства Шулявского путепровода торможением сноса пятого цеха завода "Большевик".