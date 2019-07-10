Власти США и КНР снова ведут переговоры, чтобы урегулировать торговые разногласия, которые обострились еще в мае. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что во вторник, 9 июля, состоялись телефонные переговоры между представителями стран. С американской стороны в них участвовали глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а с китайской - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань.

По словам представителя администрации США, целью консультаций было "продолжить переговоры, направленные на урегулирование чрезвычайных торговых разногласий" между США и Китаем. Он отметил, что переговоры возобновятся в подходящее время.

Напомним, по мнению американского президента Дональда Трампа, США и Китай должны заключить торговое соглашение - рано или поздно.

Также мы писали, что США ввели повышенные пошлины на китайские товары с 10 мая.