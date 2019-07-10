После запрета претендентам, которые после 2014 года гастролировали в РФ, участвовать в украинском нацотборе на детское Евровидение, в России уже предложили им участие в своем отборочном туре. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Если люди хотят ехать от России - добро пожаловать. Если у нас есть такая возможность их принять, то надо принять. Если у них нет возможности выступить в своей стране, какие у них есть варианты? Россия готова приютить всех. Только Россию готовы не все приютить", - сказал российский продюсер Иосиф Пригожин.

Напомним, правила отбора на детское Евровидение в Украине изменили из-за конфликта, который возник при отборе на взрослый конкурс. Украинской певице Maruv, которая прошла Нацотбор на Евровидение-2019, не дали поехать на конкурс. Причиной стали ее гастроли в России. В итоге Украина не принимала участие в Евровидении-2019.