Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с чиновниками в Борисполе вступил в перепалку по поводу фекалий с мэром Анатолием Федорчуком. Об этом сообщает издание "Українська правда".

Спор начался с сообщения президента, что на входе ему передали вопросы простых людей. Один из жителей Борисполя интересовался, почему в городских озерах слой фекалий достигает метра, если на их очистку было выделено 1млн 700 тысяч грн.

Анатолий Федорчук тут же поспешил сказать, что он не ворует, а для проверки трат мэрии можно обратиться в правоохранительные органы.

Президент прямо спросил, собирается ли чиновник чистить озера. На что Федорчук ответил фразой о том, что фекалии появились из-за низкой культуры граждан.

"Я не знаю, какое это озеро. Все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности..." - начал оправдываться мэр.

Владимир Зеленский не дал Федорчуку закончить. "Они метр нагадили?.. Вы что издеваетесь?" - отреагировал на оправдания глава государства.

Чиновник снова пожаловался на культуру людей, а затем принялся уверять Зеленского, что мэрия вложила много денег в создание зон отдыха. Потом Федорчук внезапно вспомнил и о чистке озер: дескать, водолазов для этого приглашали, но те отказались погружаться в воду.

Президент закончил спор знаменитой мыслью министра соцполитики Андрея Ревы, который в 2017 году сказал, что украинцы больше немцев тратят на питание.

"Это кто-то из министров, я помню, когда я еще не был президентом, сказал, что у нас люди очень много едят. А у вас обратная ситуация - они очень много..." - сделал многозначительную паузу Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что вчера Владимир Зеленский уволил 70 глав районов в 8 областях Украины.

Мы также сообщали, что в Борисполе глава государства успел поспорить и с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком. Президент выгнал Годунка с совещания.