Активисты от националистических сил проводят в Киеве под Офисом президента акцию с требованием защитить информационное пространство Украины и не идти на переговоры с оккупантами. Об этом сообщает Укринформ.

Уточняется, что акция проходит под названием "Украина - превыше всего! Президент, служи украинцам, а не олигархам и оккупантам!". На данный момент собралось около 200 участников акции, но люди еще подходят.

Митингующие держат плакаты с надписями: "Нет - торговле украинской землей!", "Украина - превыше всего!", "Выбор нации - украинизация, декоммунизация, люстрация!", "Украина - превыше всего! Президент, служи украинцам, а не олигархам и оккупантам! ".

Объединенные силы представлены Всеукраинским объединением "Свобода", "Национальным корпусом", "Правым сектором", КУН (Конгресс украинских националистов) и ОУН (Организация украинских националистов).

Во время выступлений участники акции призвали президента Владимира Зеленского защитить информационное пространство Украины от посягательств Кремля, не идти на мирные переговоры с Россией, а украинцев - объединяться вокруг защиты интересов Украины.

Фото: ukrinform.ua

Напомним, протесты националистов вспыхнули с новой силой после анонсирования телеканалом Newsone телемоста Украина-Россия "Надо поговорить!", который впоследствии решили не проводить.

Также "Страна" писала о том, что "националисты расписали здание Newsone антироссийскими лозунгами.