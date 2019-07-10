Печерский суд отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Об этом в интервью изданию "Україна молода" сказал адвокат Ющенко Виталий Наум.

Защитник экс-президента считает, что как дело против Ющенко, так и ходатайство ГПУ об аресте его имущества появились перед выборами как элемент чьего-то пиара.

"Мы считаем, что это, учитывая, что скоро выборы, кто-то пытается сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть в других делах. Понятно, что все неудачи нужно за чем-то прятать, а фигура Ющенко как раз позволяет сказать, что мы нашли что-то новое, мы двигаемся дальше ", - отметил Наум.

По мнению адвоката, ГПУ пытается привлечь внимание к его подзащитному, "закрыв глаза на большие провалы в других делах". в том числе в отношении расстрелов на майдане в 2014 году.

Напомним, в июне ГПУ выдвинула Ющенко подозрение по ст.191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины по делу о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности. Экс-президента обвиняли в том, что он действовал в сговоре с Януковичем.

Как сообщала "Страна", Ющенко сразу ответил на обвинения постом в Facebook. "Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу!" - написал бывший глава государства.