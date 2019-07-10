В среду, 10 июля, в Борисполе проходит рабочее совещание при участии президента Украины Владимира Зеленского. В ходе мероприятия между главой государства и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком началась перепалка, в результате которой Зеленский назвал Годунка разбойником и выгнал из зала заседаний.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Перепалка возникла во время обсуждения Бориспольской Центральной районной больнице. Зеленский заявил, что райадминистрация, обладминистрация, мэр и директор больницы должны были договориться и вместе решить существующие проблемы медучреждения. Тогда в разговор вмешался секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок. Зеленскому не понравилось, что тот выкрикнул с места.

"Когда вы начнете решать вопрос стоя не так, не занимаясь пиаром и не занимаясь рекламой... Поэтому, пожалуйста, спрячьте свой телефон, спрячьте телефон! Пожалуйста, подойдите к микрофону, там сидят люди, уважайте, скажите, в чем проблема, как вы видите ее решения. Я на телевидении 20 лет работал, знаю, что камера - это все, но сейчас есть более важные вопросы", - сделал замечание Зеленский.

Годунок в ответ продолжил, заявив, что представители райадминистрации не скажут ему правду по поводу больницы. По мнению секретаря Бориспольского горсовета, председатель Бориспольской райадминистрации Александр Туренко, незаконным способом "отжал" у города больницу. После этого началась непосредственно сама перепалка.

Владимир Зеленский: Да, господин... вот я... когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Я на своем веку, мне 42 года почти, видел много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет. Так, член "Батькивщины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый ч. 3 ст. 142 УК, разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений. Ярослав Михайлович. Это вы?

Ярослав Годунок: Николаевич.

Владимир Зеленский: Николаевич. Вы?

Ярослав Годунок: Да.

Владимир Зеленский: Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть, кричать.

Ярослав Годунок: Я не в райадминистрации.

Владимир Зеленский: Да мне все равно, где ты.

Ярослав Годунок: Цирк просто. Они даже не построят, потому что денег нет. Люди приехали, что вы денег из бюджета...

Владимир Зеленский: На английском: exit.

Ярослав Годунок: Дают смс-ки читать, глупости всякие. Всякие глупости.

Владимир Зеленский: Идите, идите, глупости, да. Ага.

Ярослав Годунок: Денег дайте...

Владимир Зеленский: Да иди уже, Господи, ты.

Ярослав Годунок: И проконтролируйте...

Владимир Зеленский: Слышите или нет?

Ярослав Годунок: ... Я президент, вы сказали, все президенты...

Владимир Зеленский: Ты - точно не президент, потому что у президента нет криминала. Президент.

Ярослав Годунок: ... вы забираете...

Владимир Зеленский: иди гуляй... Господин заместитель министра, простите, эмоции. Не люблю бандитов просто!

Напомним, Владимир Зеленский уволил 70 глав районов в 8 областях Украины.

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