В мире набирает обороты новая опасная подростковая игра "Пропасть на 24 часа". В частности, расследовать такие исчезновения в 2019 году доводилось полицейским Эстонии. Об этом пишет издание ERR.

Суть игры сводится к тому, что подросток должен спрятаться на 24 часа так, чтобы его не нашел. Условия ему присылают в соцсети. Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции, майор полиции Юхан Евонен называет безответственным поведение подростков, решившихся на такую забаву.

"Молодые люди могли бы подумать, в каком состоянии их родители, сколько сил со стороны государственных служб отправляется на поиски. А ведь в это время кто-то действительно может нуждаться в помощи", - говорит Евонен.

Близким пропавшего нельзя утаивать информацию от полиции, подчеркивают правоохранители. Например, если подросток убежал из дома после ссоры с родителями или если родитель его ударил, об этом нужно сказать стражам правопорядка.

Кроме того, известны случаи, когда на переживаниях близких пропавшего без вести подростка пытались нажиться мошенники. Как правило, они связываются с родными и, представляясь добровольцами, требуют деньги за поисковую операцию. На самом деле поиски пропавшего человека всегда ведутся бесплатно.

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