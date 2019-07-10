На межбанке доллар за сутки подорожал на 19 копеек
По состоянию на 12:00 10 июля справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке ослаб до 25,66 грн. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Отметим, что ровно сутки назад он составлял 25,47 гривен за доллар. Таким образом падения курса гривни на межбанке составило почти 20 копеек.
Скриншот: Интерфакс-Украина
Напомним, гривна начала укрепляться на межбанке с 3 июля. Тогда курс доллара был 26,18 грн. 5 июля, впервые с мая 2018 года, доллар упал ниже психологической отметки в 26 грн - до 25,87.
По мнению финансовых аналитиков, если бы не вчерашний выкуп валют Нацбанком, курс доллара мог бы просесть до 25,00 грн.
В целом скачок доллара вверх нельзя назвать неожиданным. Как писала "Страна", после рекордного падения курса доллара банкиры предвидели его укрепление в середине недели.