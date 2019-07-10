Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Киевской ОГА. Новым губернатором стал Михаил Бно-Айриян.

Зеленский подписал соответствующий указ и выдал Бно-Айрияну удостоверения. Все это произошло во время визита президента в Борисполь.

Как писала "Страна", 35-летний уроженец Баку Михаил Бно-Айриян до нынешнего назначения занимал пост заместителя директора НЭК "Укрэнерго" по коммуникациям и международному сотрудничеству. СМИ неоднократно обвиняли руководство этой организации, которая показывает негативный финансовый результат, в коррупции.

За плечами у новоиспеченного губернатора образование в КНУ им. Тараса Шевченко и Московском государственном институте международных отношений, где он получил диплом МВА по специальности "Международный нефтегазовый бизнес". Свою трудовую карьеру Михаил Бно-Айриян начинал с должности журналиста, работал в посольстве Украины в Российской Федерации.

Около трех лет Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, когда тот стал вице-премьером, Бно-Айриян был назначен его советником по вопросам здравоохранения.

Фото: facebook.com

После Евромайдана Бно-Айриян возглавлял Департамент стратегического планирования и европейской интеграции в Министерстве энергетики и угольной промышленности. В 2016 году он участвовал в конкурсе на должность председателя Житомирской областной госадминистрации, но проиграл его, и уже после этого устроился на работу в "Укрэнерго".

Немаловажно, что Бно-Айриян был одногруппником Дмитрия Разумкова - Главы партии "Слуга народа". Они вместе учились в Киевском национальном университете.

В декларации чиновника говорится, что его официальная зарплата в "Укрэнерго" составляла порядка 280 тысяч гривен в месяц, он владеет земельным участком на 1000 квадратных метров в селе Погребы и квартирой во Львове, а проживает в Киеве в жилье своих родственников.

Жене Михаила Бно-Айрияна принадлежит внедорожник "Рендж Ровер", который она приобрела в прошлом году за 600 000 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что президент назначил бывшего пограничника заместителем главы Службы внешней разведки.

Также мы разбирались, почему Зеленский не торопится назначать губернатором Одесской области партнера Порошенко и Плахотнюка.