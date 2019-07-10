Утром в среду, 10 июля, под зданием Генпрокуратуры в Киеве проходила акция протеста, участники которой требовали посадить в тюрьму организатора наркосхемы. По их мнению, его дело пытается замять один из прокуроров. В итоге организаторов митинга задержали.

Пикет начался в 10:00, у здания ГПУ собралось около 60 человек с плакатами: "Когда посадят Яшина" и "Господин прокурор, когда будем работать?". Они скандировали: "Яшина в тюрьму".

Митингующие требовали посадить Александра Яшина, который ранее был задержан по подозрению в организации сбыта наркотических веществ. По словам участников акции, Яшина можно сравнить с наркобароном, который работает в интернете, а его самого разыскивает Интерпол. Также активисты сыпали обвинениями и в адрес прокурора Романа Заречанского, который, по их словам, пытается замять дело о наркоторговле.

Спустя 40 минут после начала митинга к участникам подошёл неизвестный и попросил один из плакатов с вопросом к прокурору Заречанскому. Сделав несколько фото, он вернул плакат, после чего привёл с десяток представителей спецподразделения и дал команду взять организаторов акции в кольцо. Как оказалось, это и был прокурор Заречанский. После непродолжительной дискуссии задержанных увели в порядке 208 статьи в следственное управление, а спустя 15 минут разошлись остальные участники митинга.

Напомним, СБУ поймала на горячем полицейских, которые задерживали наркоторговцев за их же деньги.

Также мы писали, что в Киеве задержали фельдшера, который пытался пронести в СИЗО наркотики.