За год в Чехии число нелегальных трудовых мигрантов из стран, не входящих в Евросоюза, увеличилось на 100%. Из них 80% составляют граждане Украины. Об этом сообщает русская служба Radio Praha.

Согласно данным Министерства труда и социальных дел Чехии, в 2018 году в стране нелегально работали 3800 иностранцев. Хотя власти Чехии три года назад запустили программу "Режим Украина", львиную долю нелегалов составляют именно украинцы. Как отметили представители Экономической палаты, это обусловлено негибкостью официальной системы трудоустройства украинцев.

"Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки исполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать санкции", - со своей стороны объяснило корни проблемы Министерство труда Чехии.

В прошлом году ведомство выписало штрафы за нелегалов 500 фирмам на сумму, превышающую 150 миллионов крон. Нарушения были зафиксированы во время проверки 7200 предприятий.

Напомним, в начале июня чешское правительство удвоило годовую квоту на прием работников из Украины.

Раньше "Страна" приводила статистику, согласно которой каждая пятая компания в Польше работает с украинскими заробитчанами.