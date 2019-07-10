В ночь на 9 июля, в Днепре неизвестные подорвали банкомат "Райфайзен Банк Аваль", установленный на первом этаже жилого дома. Инцидент произошел в 2:25 на Донецком шоссе, 1. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной версии, злоумышленники запустили в банкомат газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат буквально разорвало на части. Правоохранители располагают информацией о двоих неизвестных, которые подорвали банкомат, забрали несколько кассет с деньгами и скрылись в неизвестном направлении на спортивных велосипедах. Сейчас их активно ищут.

Фото: dp.informator.ua

Уточняется, что на момент кражи в терминале было 5 кассет с деньгами, общая сумма которых составляла около 1 миллиона 100 тысяч гривен. Преступники же забрали только две кассеты, в которых в общем было около 400 тысяч гривен.

Напомним, два дня назад, 8 июля, в Днепре неизвестные подорвали банкомат на улице Андрея Сахарова и также унесли с места преступления кассеты с деньгами.

Также мы сообщали, что в Житомирской области из банкомата украли полмиллиона гривен.