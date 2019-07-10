В среду, 10 июля, российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях Sea Breeze-2019. Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-морских сил Вооруженных сил в Facebook.

"10.07.2019 Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, провоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря", - сказано в сообщении.

Уточняется, что о закрытии района для проведения международных учений "Sea Breeze-2019" было сообщено заранее, однако корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 08:00 зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя опасную ситуацию. Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что имеет проблемы со связью.

Скриншот: Facebook/ ВМС ЗС України

Напомним, в Одессе стартовали учения Sea Breeze 2019. В них участвуют около 30 кораблей и 24 самолета.

Также мы публиковали фото трех кораблей НАТО, которые вошли в Черное море для учений.