После президентских выборов бизнес и частные вкладчики оригинально отреагировали на поражение Петра Порошенко. Из Международного инвестиционного банка (МИБ), который принадлежит экс-гаранту, начался отток капитала.

Так, в общей сложности, за 5 месяцев из МИБ население уже вывело 1,1 млрд грн (-38,7%), а юрлица - 583 млн грн (-10%). Об этом передает Finbalance со ссылкой на данные НБУ.

По данным регулятора следует, что по итогам 5 месяцев депозитный портфель физлиц в МИБ сократился на 1 100 000 000 грн (-38,7%) - до 1 760 000 000 грн, а депозитный портфель юрлиц - на 583 млн грн (-10%) до 5 240 000 000 грн.

Согласно отчетности МИБ, на начало 2019 объем средств связанных лиц в его портфеле составил 6 300 000 000 грн. (общий депозитный портфель - 8 700 000 000 грн).

МИБ был основан в 2008 году. Главный владелец - экс-президент Петр Порошенко, который владеет 60% акций банка. Первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко владеет еще 14,9% акций банка, у первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и главы "Днепропетровского исследовательского завода" Олега Зимина - по 9,9% ценных бумаг. У детей директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Екатерины и Сергея Ворушилиных - по 2,5% акций МИБ.

По данным НБУ, на 1 декабря 2018 года банк по сумме активов (7,5 млрд грн) занимал 24-е место среди 77 действующих на тот момент банков Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что доходы Петра Порошенко за 2018 год выросли почти в 100 раз.

