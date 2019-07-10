Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на очередном заседании Кабмина поручил Министерству финансов и Министерству обороны обеспечить финансирование парада на День независимости. Об этом сообщается на официальной интернет-странице украинского правительства.

Открывая заседание, глава правительства заявил, что в Украине есть все возможности для решения сразу двух вопросов: выделения 300 млн грн на дополнительное финансирование армии и проведения военного парада на День Независимости 24 августа не за счет соцвыплат.

"Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Вместе с тем предложение президента Украины о направлении 300 млн. грн на повышение стандартов для воинов также верно", - сказал Гройсман.

Премьер-министр полагает, что парад Украине необходим. "Считаю, парад нужен, и он должен стать парадом достоинства и доблести нашего войска, выражением уважения к военному", - отметил Гройсман.

Напомним, 9 июля в видеообращении на Facebook президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в этом году празднование Дня независимости Украины пройдет без военного парада.

В тот же день на официальном сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием к Владимиру Зеленскому провести 24 августа военный парад.