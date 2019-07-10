Во вторник, 9 июля, экс-председателя Белгород-Днестровской районной госадминистрации Одесской области Владимира Зинченко обнаружили повешенным. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Украинская правда".

По словам правоохранителей, бывшего чиновника нашли в собственном доме в Овидиопольском районе Одесской области. Эту информацию уже подтвердили в Нацполиции.

"Вчера в Овидиопольский главотдел полиции поступило сообщение, что обнаружили повешенным в собственном доме 62-летнего мужчину", - сказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Он также добавил, что следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия не обнаружила следов борьбы в доме и признаков насилия на теле Зинченко.

"Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (самоубийство)", - сообщил спикер.

Напомним, 7 мая Зинченко выстрелил из травматического оружия в ногу нардепу от БПП Александру Урбанскому в помещении отеля "Хуторок у Зины" в селе Санжейка. Тогда по этому делу было открыто уголовное производство с формулировкой "хулиганские действия с применением оружия в отношении народного депутата".

Ранее "Страна" писала, что в Тернополе мужчина нашел повешенным своего 12-летнего пасынка.