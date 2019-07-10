Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины в связи со скандалом, который возник во время отбора на Евровидение-2019, изменили правила участия в отборочном конкурсе и для детского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба организаторов национального отбора в Instagram.

Новые правила запрещают участвовать в отборе артистами, которые выступали в России после начала 2014 года.

"Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель/группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в настоящее время выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории; участвовал в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора", - сказано в сообщении.

Скриншот: Instagram/ eurovision.ua

Напомним, украинской певице Maruv, которая прошла Нацотбор на Евровидение-2019, не дали поехать на конкурс. Причиной стали ее гастроли в России.

В итоге Украина не принимала участие в Евровидении-2019.