Во вторник, 9 июля, 47-летний житель Тернополя обнаружил тело своего пасынка-подростка на кухне в петле. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области. 12-летний мальчик повесился, привязав веревку к гвоздю в стене. Рядом стоял стул.



Прибывшие на место трагедии оперативники осмотрели тело ребенка и не обнаружили следов насилия и самообороны. Как сказано в сообщении полиции, мама погибшего несовершеннолетнего находится на заработках. Шестиклассник жил с отчимом и братом, с которыми у него были нормальные отношения.



"Одна из версий причин самоубийства, которую разрабатывают правоохранители, что на такой шаг мальчик мог пойти после беседы с родителями. Накануне родители отчитали ребенка за неуважительное отношение к вещам: в последнее время он разбил два мобильных телефона. Соседи говорят, что отчим любил ребят и ухаживал за ними. Они всегда были чистые и ухоженные. Почему ребенок пошел на непоправимое - не понимают", - говорится на сайте полиции.



Полиция зарегистрировала происшествие в Едином реестре в соответствии со ст. 115 ч. 1 УК с пометкой "самоубийство".



Правоохранители обратились ко всем родителям с просьбой следить за детьми, общаться с ними и учитывать реакцию на любые разговоры. Ведь подростки иногда слишком болезненно воспринимают сказанные в порыве гнева слова.

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