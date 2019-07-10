Задержанный и арестованный украинской стороной командир ПВО так называемой "ДНР" Владимир Цемах может быть причастен к трагедии малазийского пассажирского Boeing рейса MH17, сбитого в Донецкой области, и был свидетелем этих событий. Об этом свидетельствует расследование Bellingcat.

В материале говорится о том, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Объединенной следственной группы JIT и судебную процедуру, которая продолжается. В частности, если подтвердятся данные о том, что в 2015 году Цемах помогал спрятать ЗРК "Бук" и членов его экипажа, он может стать основным свидетелем, а возможно, и подозреваемым по обвинению в соучастии и покрытии преступления.

Фото: bellingcat

Владимир Цемах является первым задержанным, который имел прямую связь с военными операциями т.н. "ДНР" на месте в то время, когда сбили самолет, и это могло бы "укрепить легитимность судебного разбирательства в Нидерландах". В материале Bellingcat отмечается, что есть достаточно открытых источников и свидетельств того, что Цемах командовал подразделением ПВО в то время, когда сбили MH17.

А на странице Цемаха в российской соцсети "Одноклассники" обнаружены свидетельства того, что он служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года. На фотографиях, загруженных в этот день, его можно увидеть с зенитной пушкой ЗУ-23 на транспортном средстве.

Фото: bellingcat

Bellingcat предупреждает, что российская сторона будет прилагать немалые усилия, чтобы обесценить показания Цемаха, в частности, уже распространяя утверждения о возможном получении от него ложных показаний с применением силы. Поэтому также критически важно, чтобы слова Цемаха подтверждались объективными доказательствами.

Напомним, мы писали о том, как из Снежного тайно вывезли зенитчика т.н. "ДНР", который может знать разгадку трагедии рейса MH17.

Также мы отвечали на главные вопросы по командиру ПВО т.н. "ДНР", которого вывезли в Киев.