Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о девушке, якобы перебегавшей дорогу кортежу Владимира Путина в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание "Газета.ru".

Ранее несколько СМИ сообщили, что при отъезде кортежа Путина от здания Уральского федерального университета, где глава государства встречался со студентами, к веренице авто бросилась девочка. Якобы президент РФ вышел из машины, чтобы ей помочь.

По словам Дмитрия Пескова, все произошло совсем не так. Внештатная ситуация сложилась не на дороге, а в самом здании университета. На встрече со студентами одной из присутствующих девушек стало плохо.

"Просто перенервничала. Врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя", — кратко рассказал Песков.

Уже после беседы в стенах вуза Владимир Путин совершил поездку по городу и остановился, чтобы поговорить с местными жителями.

Ранее "Страна" рассказывала, как выглядит изнутри лимузин главы российского государства.

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