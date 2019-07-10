Утром, 10 июля, на канал NewsOne принесли повестку о вызове в Генпрокуратуру генпродюсера Василия Голованова. Об этом он сам сообщил в Facebook.

Повестку, вопреки нормам, не вручили лично Голованову. Кроме того, ее принесли в 09:36, а явиться в Генпрокуратуру генпродюсеру NewsOne предлагают к 10:00 сегодня же.

"Юрий Луценко, готов явиться в ГПУ, но не за 24 минуты", - написал Василий Голованов.

Скриншот, фото: Facebook/ Василий Голованов

Напомним, 9 июля генпрокурор Луценко заявил об открытии дела о финансировании терроризма против владельцев NewsOne.

Накануне Луценко написал в соцсети о связи владельцев телеканала NewsOne с российским банком. Однако после этого владелец канала NewsOne народный депутат Тарас Козак назвал заявления генпрокурора "циничной ложью".

Также мы писали, что Генпрокуратура завела дело о госизмене из-за телемоста Украина - Россия, который планировал провести телеканал NewsOne. Впрочем, из-за угроз журналистам канал был вынужден отменить телемост "Надо поговорить".

"Страна" разбиралась в том, что означает атака на NewsOne за телемост с Россией.