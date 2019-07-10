В пятницу, 12 июля, православные отметят День святых Петра и Павла – правоверных апостолов и учеников Христа, принявших мученическую смерть. В народе праздник еще называют Петров день.

"Страна" собрала всю информацию о смысле праздника, почему верующие чтят память об апостолах, живших две тысячи лет назад, можно ли работать в этот день.

Когда Петра и Павла

Дата этого христианского торжества является непереходной - то есть постоянной. 12 июля, оканчивается Петров пост, который длился 18 дней с 24 июня. Это первый из летних постов (вторым следует Успенский пост). При этом 12 июля не входит в число постных дней.

Кем были Святые Петр и Павел?

Апостола Петра до встречи с Христом звали Симон, он был бедным и неграмотным рыбаком, который ежедневно трудился, чтобы заработать на жизнь своей семье. Встретившись с Христом, он бросил сети – единственное средство для пропитания - оставил все, что было в его жизни до встречи с Христом, и последовал за ним. После крещения Симон получил имя Петр, что означает "камень".

Петр стал одним из самых преданных последователей Сына Божьего. Он был участником многих событий, описанных в Евангелии. Христос исцелил тещу Петра, что стало одним из первых чудес. Апостол принял участие в рыбной ловле, когда, после тщетных попыток, по слову Христа сети рыбаков вдруг стали рваться под тяжестью пойманной рыбы. Именно в этот момент Петр впервые признал во Христе Господа.

Но вместе с пылкой верой Петра проявились и его слабости. Так, бросившись однажды в море к идущему по воде Христу, Петр в какой-то момент засомневался, утратил веру и начал тонуть. Позже, когда приблизился час страданий Христа, Петр, ранее многократно клявшийся в верности, трижды отрекся от Спасителя.

Святой апостол Павел (с латинского имя означает – "малый, немногий, меньший") родился в килийском городе Тарса и получил имя Савл при рождении, но впоследствии добровольно принял имя Павел. Будучи выходцем из состоятельной семьи, он учился у выдающегося иудейского учителя – фарисея Гамалиила. Павел изначально бросился бороться с новой ересью, которой тогда считали христианскую веру. Но затем, ярый гонитель христианства, стал последователем Сына Божьего. Сам Христос призвал его к апостольскому служению. Впоследствии Павел стал ревностным защитником Церкви Христовой, оставив после себя 14 посланий.

Святые апостолы Петр и Павел умерли 12 июля в Риме (67 году после Рождества Христова). Их смерть была мученической. Император Нерона приказал распять Петра на кресте головой вниз. Апостола Павла обезглавили мечом, поскольку он был римским гражданином.

Что можно и чего нельзя делать

В 2019 году Петров день выпадает на пятницу и не входит в дни Петрова поста, что означает отсутствие ограничений в еде в этот день. Однако злоупотреблять алкоголем в этот день запрещено.

Утром в храме совершается Божественная Литургия со славлением святых апостолов. Верующие в храме ставят свечу у иконы Петра и Павла, молятся за благополучие близких.

В этот день ходят к близким в гости, устраивают семейные застолья или пикники. На стол ставят рыбные и творожные блюда. Принято угощать крестников и крестных родителей. Так, например, на Петров день в разных областях Украины традиционно готовились творожные мандрики. Именно это блюдо из пшеничной муки и творога было главной пищей апостолов во время их путешествий по миру. Отсюда и происходит название лакомства.

Не рекомендуется тяжело трудится, стирать или убирать. Порядок в доме лучше навести заранее.

Нельзя ссорится, сквернословить или думать о плохом.

От интимной близости 12 июля лучше отказаться. Часто православная церковь в этот день не проводит таинство венчания. А в период поста не принято крестить детей и играть свадьбы.

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя давать или брать что-то взаймы.

После праздничного ужина остатки еды оставляют на столе, она предназначается усопшим близким.

В Петров день молодые люди ходят в поле собирать травы или на реку встречать рассвет.

В этот день утром принято умываться родниковой водой – в народе такую вода наделяли целебными свойствами.

Незамужние девушки в Петров день гадали на суженого. Один из способов: если положить под подушку 12 трав, во сне можно увидеть будущего упруга. Также можно загадать желание при помощи трех веток дерева, которые заплетались в "косу" и перевязываются красной лентой. Если за три дня "коса" не расплелась – желание исполнится.

Но Цековь не дает прямых запретов или рекомендаций о том, как провести Петров день. Все традиции праздника являются народными верованиями. Главное быть на службе и провести день в молитвах, вспоминая о жизни двух апостолов.